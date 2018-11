RMC SPORT - Inter, Gagliardini: "A Bergamo altra gara decisiva, da vincere"

Fonte: dall'inviato Andrea Piras

Roberto Gagliardini commenta la vittoria per 5-0 dei suoi contro il Genoa in mixed zone. Eco quanto raccolto dall'inviato di RMC Sport al Meazza: "Il Genoa ha giocato bene contro il Milan mercoledì, è una squadra tosta, che pressa tutto campo, ma contro noi non ha avuto vita facile. Una vittoria meritata e importante".

Interessante vedere come chi ha giocato poco fin qui abbia cercato l'intesa. Merito di Spalletti?

"Giusto che tutti si facciano trovare pronti, così da mettere in difficoltà il mister. Poi starà a lui fare le sue scelte".

Si è parlato molto di Inter come possibile anti-Juve. Tu cosa ne pensi?

"Non pensiamo a questo genere di cose. Vedremo poi a marzo-aprile".

Le dichiarazioni di Spalletti fan capire che tutti sono utili, ma nessuno indispensabile.

"Chiunque ha dimostrato di saper fare il suo. E questa è la nostra forza".

Siete la squadra che ha mandato in gol più giocatori. E siete in testa per i clean sheet. Vi aspettavate questa crescita repentina da inizio stagione?

"All'inizio sono mancati i punti, le prestazioni ci son sempre state. La squadra è sempre stata convinta dei suoi mezzi".

A Bergamo ci sarà una partita importante per te.

"Un'altra gara decisiva da vincere".

Pubblico caldo oggi.

"Far doppietta per me è raro. Farlo qui, con questi tifosi, è unico. Dobbiamo ringraziare i tifosi, 67000 alle 15 di sabato pomeriggio penso siano qualcosa che solo noi possiamo vantare".