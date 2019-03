RMC SPORT - Inter, Gagliardini: "Mi alleno per mettere in difficoltà il tecnico"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il centrocampista dell’Inter Roberto Gagliardini ha parlato in zona mista dopo il successo di oggi contro la SPAL: “Il gol mi dà una grande gioia per il significato che gli ho dato. Poi mi alleno sempre al 100% per mettere in difficoltà il tecnico. Il supporto del pubblico? Quello non è mai mancato, anche nei momenti difficile c'era da tirarsi via il cappello. Ad ogni partita, in casa e fuori, ci seguono in tantissimi. Come stiamo? Secondo me bene. Non so cos’abbia fatto Brozovic. Noi ci alleniamo forte, stiamo bene e penso sia importante. Nel secondo tempo abbiamo avuto buone occasioni e penso sia anche per questo. Preparerò anche io mentalmente la partita di giovedì. Non ci sarò fisicamente, ma sarò d'aiuto sotto l'aspetto morale".