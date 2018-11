RMC SPORT - Inter, Gagliardini: "Noi anti-Juve? Presto per pensarci"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il centrocampista dell’Inter Roberto Gagliardini ha commentato così in zona mista la larga vittoria arrivata oggi contro il Genoa: “Spazio anche a chi ha giocato meno? Giusto che tutti si facciano trovare pronti, così da mettere in difficoltà il mister. Poi starà a lui fare le sue scelte. Noi anti-Juve? Non pensiamo a questo genere di cose. Vedremo poi a marzo-aprile".