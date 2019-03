RMC SPORT - Inter, Gagliardini: "Vittoria importante, venerdì ci divertiremo"

Fonte: Dall'inviato Alessandro Rimi

Il centrocampista dell’Inter Roberto Gagliardini ha parlato in zona mista dopo il successo di oggi contro la SPAL: “Mancanza di lucidità? Non penso sia una mancanza di lucidità. Oggi abbiamo avuto difficoltà all'inizio anche perché tanti di noi hanno avuto meno spazio durante l'anno e giocare poco non è facile. Nel secondo tempo qualche cambio tattico ci ha permesso di esprimerci meglio e soprattutto di vincere la partita. Partita più difficile della stagione? Questo non lo so, ma era fondamentale tenere il passo del Milan. Abbiamo fatto una prestazione di carattere, domenica ci sarà da divertirsi. Timore nel primo tempo? Penso sia dipeso dal fatto che in tanti avevano giocato poco. Non è facile giocare una gara ogni tre. Abbiamo fatto una buona partita, nel primo abbiamo retto bene e nel secondo abbiamo portato a casa i tre punti. Il gol mi dà una grande gioia per il significato che gli go dato. Poi mi alleno sempre al 100% per mettere in difficoltà il tecnico. Il supporto del pubblico? Quello non è mai mancato, anche nei momenti difficile c'era da tirarsi via il cappello. Ad ogni partita, in casa e fuori, ci seguono in tantissimi. Come stiamo? Secondo me bene. Non so cos’abbia fatto Brozovic. Noi ci alleniamo forte, stiamo bene e penso sia importante. Nel secondo tempo abbiamo avuto buone occasioni e penso sia anche per questo. Preparerò anche io mentalmente la partita di giovedì. Non ci sarò fisicamente, ma sarò d'aiuto sotto l'aspetto morale".