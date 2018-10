RMC SPORT - Inter, Joao Mario: "Felice di aver sfruttato l'occasione"

© foto di Federico Gaetano

Joao Mario, schierato questa sera a sorpresa in Lazio-Inter, ha parlato in zona mista dopo la vittoria anche ai microfoni di RMC Sport: "Ho lavorato con il pensiero di poter scendere in campo e sono stato bravo a sfruttare l'occasione. La squadra ha fatto una bellissima partita e sono molto contento per questa vittoria importante".