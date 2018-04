RMC SPORT - Inter, Karamoh: "Voglio diventare un grande qui"

Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Yann Karamoh, protagonista nella vittoria contro il Cagliari, parla così ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista a San Siro: "L'applauso del pubblico stato molto importante per me. Ringrazio i fan, fa sempre piacere il loro sostegno. Peccato sia mancato il gol, lo farò la prossima volta. Credo nel progetto, voglio diventare un grande giocatore qui. E' la cosa più importante e che voglio di più. Corsa Champions? Noi dobbiamo vincere, la cosa importante è quella. Non guardiamo i risultati degli altri", le parole raccolte da RMC Sport.