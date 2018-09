RMC SPORT - Inter, Lautaro Martinez: "Devo lavorare e adattarmi alla Serie A"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la vittoria e il gol rifilato al Cagliari, l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Sono felice perché ho segnato, è importante per me, per la fiducia, per conquistare questi tre punti importanti per la classifica. Devo lavorare tanto per adattarmi al calcio italiano che è molto fisico, devo lavorare giorno dopo giorno per dimostrare di poter vestire questa maglia molto importante. Sul ruolo di numero 9? Ho giocato spesso in questo ruolo, mi sento molto bene ma io sono a disposizione per ciò che chiede l'allenatore e per cosa ha bisogno la squadra. Icardi? Mi ha detto di restare tranquillo e poi mi ha fatto i complimenti perché ha detto che ho fatto una grande partita".