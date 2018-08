RMC SPORT - Inter, Politano: "Scomparsi dal campo per dieci minuti"

Fonte: Dall'inviato Alessandro Rimi

Matteo Politano, attaccante dell'Inter, ha commentato così il pareggio di oggi contro il Torino: “Non è che non ha funzionato qualcosa, vanno fatti i complimenti anche al Torino. Dovevamo gestire meglio, il doppio vantaggio e qualche contropiede. Sul 2-1 per dieci minuti siamo scomparsi dal campo. Ci spiace tantissimo per noi è per i tifosi, già da sabato vogliamo ripartire dai primi 45 minuti di oggi. Ci siamo abbassati troppo sul 2-1, non possiamo permetterci di farlo perché squadre con giocatori forti come il Torino prima o poi recuperano è così è stato. Con Icardi e Perisic ci siamo trovati bene, dobbiamo lavorare tanto, lo stiamo facendo. Mancini in tribuna? La Nazionale è un mio obiettivo, ma ora penso esclusivamente all'Inter. Da sabato se ci sarà una chiamata penserò alla nazionale. Io mi trovo a mio agio quando parto largo per venir dentro, ma decide il mister. Dove mi chiede di giocare gioco".