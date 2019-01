RMC SPORT - Inter, Ranocchia: "Sempre un piacere portare questi colori"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore dell’Inter Andrea Ranocchia ha commentato in zona mista la vittoria ottenuta in Coppa Italia contro il Benevento: "Non era facile, anche per l'ambiente. Siamo stati bravi, abbiamo impostato la gara come volevamo. Dobbiamo essere soddisfatti. Giocare a porte chiuse è strano, noi ci siamo fatti trovare pronti anche a questo. Una partita ci voleva, sono un professionista, mi faccio sempre trovare pronto al massimo delle mie disponibilità. Sono contento perché giocare per questi colori è sempre un piacere, che sia per un'ora o un secondo, anche se atleticamente non è facile giocare dopo che non lo fai da tanto tempo. Il nostro è un gruppo forte, dobbiamo dimostrarlo con i fatti perché a parole è tutto facile. Dobbiamo giocarci posizioni importanti in campionato e arrivare in fondo alle coppe. Io ho ancora diversi mesi di contratto, poi vedremo con la società il futuro. Io sono tranquillo, continuerò a fare ciò che so finché ne avrò la possibilità. Icardi? Di lui si parla sempre, è il capitano e fa tanti gol, è normale che si parli di lui. E' tranquillo, è abituato a sentire parlare di lui. Lautaro? I giocatori bravi possono giocare in qualsiasi ruolo con qualsiasi modulo, lui ha sempre risposto in maniera positiva quando chiamato in causa, come tutti in questo gruppo. Il mercato di gennaio? Non mi tocca, non c'è niente".