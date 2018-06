RMC SPORT - Inter, Sala: "Prima squadra un sogno, ma non è facile"

Fonte: Dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giocatore nerazzurro Marco Sala ha parlato così in zona mista ai microfoni di RMC Sport dopo la vittoria dello Scudetto Primavera ai danni della Fiorentina: “Il segreto di questa squadra? La società, che è quello che è rimasto uguale. Lavora bene, abbiamo uno staff incredibile che ci monitora in ogni particolare. E anche la squadra è forte, oggi anche in panchina avevamo tantissimi giocatori che in qualunque altra squadra sarebbero stati titolari. È un binomio vincente. Quanto pesa l’allenatore? Tanto, è un allenatore che riesce sempre a tenere sotto controllo la squadra nei momenti positivi e negativi, sa quando deve alzare la voce e quando deve rincuorare qualcuno che è in difficoltà. Lui e tutto lo staff sono fantastici, ci trattano come se fossimo dei figli. La prima squadra? L’Inter ha giocatori incredibili in prima squadra, ci alleniamo con loro durante la stagione, hanno delle capacità incredibili. L’Inter poi è forte, ha fatto una grandissima stagione. È l’obiettivo di tutti, sarebbe un sogno, ma sappiamo che non è facile. Dovremo passare tutti da un’esperienza lontano da Milano che ci aiuterà a crescere”.