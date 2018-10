RMC SPORT - Inter, Samaden: "In Italia non c'è pazienza con i giovani"

Fonte: Riccardo Caponetti

Premio Manlio Scopigno

A margine del premio Manlio Scopigno, il direttore del settore giovanile dell'Inter, Roberto Samaden, ha parlato a RMC Sport"Non siamo premiati per propri meriti, ma per la società che ti dà i mezzi per lavorare e di farlo bene. Ci sono tanti giocatori che stanno facendo bene in A, come Dimarco purtroppo (ride, ndr). Per chi li ha allenati o gestiti non è una sorpresa, alle volte serve pazienza, non come Radu. Dopo un paio di anni, con il percorso giusto, i ragazzi possono partire e non fermarsi più".

Zaniolo è stato convocato senza giocare in A. Come si dovrebbero muovere i club?

"Bisognerebbe chiederlo ai direttori della prima squadra, in Italia è estremamente difficile trovare subito spazio. Non è spettacolare come altri ma estremamente difficile. Gli allenatori dopo due sconfitte e un pareggio vengono messi in discussione, quindi è normale che si orientino su giocatori più esperti. Dovremmo avvicinare la tifoseria al piacere di vedere i giovani in campo. Con le seconde squadre dobbiamo aiutare questi giovani".

C'è una seconda squadra, però... dove si potrebbe migliorare?

"Il progetto è nato quest'anno, in maniera particolare. Non credo sia solo quello per risolvere il problema dei giovani, dovremmo sedersi a un tavolo a 360 gradi e affrontare anche il ruolo dei fuoriquota. Bisogna ragionare di sistema, così le seconde squadre potranno assumere un rilievo maggiore".