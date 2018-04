RMC SPORT - Inter, Santon: "Il futuro? Non ho ancora parlato col club"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il terzino dell’Inter Davide Santon ha parlato in zona mista dopo lo 0-0 contro l’Atalanta: “Il tecnico parla di mancanze tecniche? Ha anche ragione, ma ci manca più che altro cattiveria. Se non segni non vinci. Abbiamo concesso campo e siamo andato in difficoltà, ma fino alla fine sarà una guerra perché per noi il traguardo è molto importante. Certo, col derby di domani è un'occasione sprecata, come molte altre quest'anno, ma siamo ancora lì. Sulla mia situazione e sul mio futuro non ho ancora parlato: ora conta raggiungere gli obiettivi, poi vedremo e ne parleremo. Sono andato vicino al primo gol in Serie A, ci ho provato in ogni gara quest'anno. Speriamo che prima o poi arrivi. Era tanto che non giocavo, è stata dura. Rispetto al Torino c'è stato un calo. nel primo tempo eravamo tutti in confusione, loro pressavano alti e noi non avevamo l'uscita giusta del pallone. Nella ripresa, invece, ce la siamo giocata alla grande con buone occasioni, ma la palla fatica a entrare".