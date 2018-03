RMC SPORT - Inter, Spalletti: "Credo nel 4° posto. All'Italia serve Ancelotti"

Fonte: Dal nostro inviato a Coverciano, Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti, intervistato da RMC Sport a margine della Panchina d'Oro, ha parlato così: "Champions? Sono venute fuori due squadre importanti per le italiane, come Real Madrid e Barcellona, ma se chiediamo a Valverde o Zidane sono convinto che i problemi siano gli stessi. Lo scarto, se proprio si vuole trovare, è talmente minimo che l'episodio può azzerarlo in un attimo. Inter? Siamo ancora in tempo per evidenziare una qualità di squadra costante, un lavoro su cui costruire poi un futuro, una cosa più basata e radicata. Siamo ancora in tempo. Ct? Ho la mia idea, penso che in questo momento ci vorrebbe Ancelotti. Ma è chiaro che anche gli altri nomi usciti sono tutti di altissimo valore, compreso quello di Di Biagio. Gigi ha il suo passato e la sua storia, conosce il lavoro che deve fare. Astori? Pioli ha direzionato quanto accaduto nella maniera giusta. E' stato davvero molto bravo a gestire una situazione potenzialmente devastante. Quarto posto? Temo tutte le nostre avversarie, ma sono convinto che noi possiamo fare la nostra parte. Ci sono delle concorrenti forti, ma io ho una squadra tanto forte. Panchina d'Oro? Ho votato Gasperini e Semplici oggi".