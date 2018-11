RMC SPORT - Inter, Valero: "Campo non in grandi condizioni, ma c'è fiducia"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Entrato al posto di Nainggolan, infortunatosi a pochi minuti dalla fine del primo tempo, Borja Valero ha parlato a RMC Sport della gara vinta dai nerazzurri contro il Tottenham: "Loro sono usciti veramente forti, con grande intensità. Piano piano siamo stati meglio nella partita, potevamo anche andare in vantaggio: peccato che poi è arrivato questo gol che non ci mette in condizione di dipendere da noi. Penso che abbiano fatto una gara simile a quella dell'andata, solo che stavolta alla fine non siamo riusciti a ribaltarla. Noi siamo venuti per vincere, volevamo gestire la partita, ma alle volte le partite non vanno come si vuole. Solo alla fine siamo riusciti a fare la partita che volevamo e abbiamo avuto le nostre chance anche se il campo non era nelle condizioni migliori. Siamo fiduciosi però, dobbiamo vincere la nostra e vedere cosa succede: quando è uscito il sorteggio nessuno pensava potessimo essere in questa condizione adesso".