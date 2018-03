RMC SPORT - Inter, Vecchi: "Col Parma gara sofferta. Fiorentina fortissima"

Fonte: Dal nostro inviato a La Spezia, Andrea Piras

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico dell'Inter Primavera Stefano Vecchi ha parlato a RMC Sport dopo il successo sul Parma e l'accesso alla finale della Viareggio Cup contro la Fiorentina: "E' stata una gara sofferta, ma le partite sono tutte così. Se non si riescono ad indirizzare poi viene fuori un po' di timore ed è quello che è successo nei primi 30 minuti. Sull'1-0 abbiamo avuto timore che potessero recuperare, poi dal 2-0 la partita è andata in discesa. Finché non chiudi le gare fai fatica. La Fiorentina in finale? Avversario fortissimo, loro sono al completo e sono una bella squadra. Noi cercheremo di vendere cara la pelle e di fare qualcosa che all'inizio non immaginava nessuno. L'ultimo 3-3 contro i viola? Magari all'ultima azione non gli entra la palla e la portiamo a casa noi... Il finale di stagione? Siamo competitivi ovunque. Anche qua siamo arrivati in fondo. Stiamo giocando molte gare, finito il Viareggio ci sarà subito la Roma. E' una stagione importante dove stiamo dimostrando di essere competitivi. Spalletti? Spesso chiede giocatori ma ora sono in Nazionale. Spalletti ha un occhio di riguardo verso di noi e noi siamo a sua disposizione, siamo orgogliosi di vedere i nostri ragazzi in prima squadra. I singoli della Fiorentina? Ha prospetti interessanti, penso a Gori, Sottil, Diakhate, Meli, Maganjic... hanno potenzialità importanti e solidità difensiva. Dobbiamo temere tutti".