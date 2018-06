RMC SPORT - Inter, Vecchi: "Il mio futuro? Lo decideremo insieme"

Fonte: Dall'inviato Alessandro Rimi

Il tecnico dell’Inter Primavera Stefano Vecchi ha parlato ai microfoni di RMC Sport dopo la vittoria dello Scudetto ai danni della Fiorentina: “Cosa serve per dimostrare di essere un grande allenatore? Quando hai a disposizione una squadra forte e giocatori forti, assieme al fatto di aver creato una sinergia importante con lo staff, si riesce a portare a casa queste soddisfazioni e queste vittorie. Non sono l’unico ad avere dei meriti, la società soprattutto, il settore giovanile e io col mio staff ce li dividiamo. Una squadra diversa da quella dell’anno scorso? Sì, cambiamo sempre tanto e questa è la motivazione per continuare e per andare avanti. Ogni anno rivoluzioniamo l’organico, ma l’Inter ha squadra sempre forti. Sicuramente questo era l’organico più forte che io abbia mai avuto in questi quattro anni. Abbiamo dimostrato a Viareggio la nostra forza senza tanti Nazionali, oggi questi giocatori sono stati fondamentali per vincere”.

Sulla possibilità di perdere dei giocatori. “C’è tanta felicità nella possibilità che i giocatori riescano a rinforzare la prima squadra, se fanno plusvalenze importanti permettono di trattenere giocatori importanti in prima squadra. Abbiamo avuto modo di vedere come lavorano Spalletti e il suo staff, sono stati dei maestri per noi”.

Sul suo futuro: “Finora sembra che io e l’Inter siamo fatti l’uno per l’altro, prima o poi qualcosa dovrà succedere, io dovrò lasciare spazio a qualcun altro e magari prendere qualche altro incarico. È capitato anche in passato di avere delle proposte che non ho colto, sicuramente come sempre lo decideremo insieme. Vediamo cosa succederà quest’anno”.