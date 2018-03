RMC SPORT - Inter, Vecchi: "La vittoria del gruppo, dedicata a Casiraghi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite dei microfoni di RMC Sport, il tecnico dell'Inter Primavera Stefano Vecchi ha commentato così il successo raccolto alla Viareggio Cup dai nerazzurri: "Dopo un inizio in difficoltà, abbiamo meritato facendo una grande prestazione e non ce lo aspettavamo, abbiamo un gruppo importante. Dedichiamo questa vittoria a Casiraghi che è venuto a mancare ieri, persona che al Settore Giovanile ha dato tanto. A volte chi non appare è molto importante, lui è stata una figura decisiva. Le assenze? Abbiamo un gruppo importante, lo abbiamo sempre detto, anche se non ce lo aspettavamo così, questa è la vittoria del gruppo. Il mio palmares? Ho delle squadre forti, è giusto essere sempre competitivi, poi per vincere ci vuole anche un pizzico di fortuna e bravura. Obiettivi stagionali? Sabato c'è lo scontro diretto con la Roma, festeggiamo stasera e poi pensiamo a questa partita. Nel mio gruppo ci sono tanti ragazzi che potrebbero esplodere, alcuni non sono ancora al top, fare un nome sarebbe ingeneroso. La condizione atletica? A differenza della Fiorentina abbiamo avuto un cammino più morbido e siamo stati bravi a gestire i giocatori a nostra disposizione".