RMC SPORT - Inter, Vecchi: "Zaniolo il più pronto. Italia, Mancini farà bene"

Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Vecchi, allenatore dell'Inter Primavera, ha parlato così a RMC Sport a margine del "Premio Gentleman" a Milano: "Abbiamo vinto la Supercoppa e il Torneo di Viareggio nonostante le tante assenze. Abbiamo fatto benissimo anche in Youth League, dove siamo stati eliminati ai rigori dal Manchester City. In campionato l'obiettivo era arrivare tra le prime due e ce l'abbiamo fatta con una giornata d'anticipo. Il bilancio stagionale è fin qui sicuramente positivo, mi auguro che possiamo continuare così per rivincere lo Scudetto. Colidio? Sta facendo molto bene. Non è facile inserirsi in una realtà completamente nuova. Ha talento ed è ancora giovanissimo. Zaniolo? È forse quello più pronto di tutti. Ha grande fisicità e qualità, ha fatto tredici gol. Se si impegnerà e si allenerà al massimo, farà il calcio vero. Da lui tutti si aspettano tantissimo. Odgaard? Ha grande talento. È un danese un po' freddo, quindi deve migliorare come temperamento, però ha grandissime doti. La società ha investito su questi ragazzi e loro stanno ripagando la fiducia. Giovani in prima squadra? Nell'organico della prima squadra, come accaduto l'anno scorso, verranno inseriti anche i miei ragazzi. Qualcuno ha anche esordito poi. Facendo le coppe europee ci sarà spazio un po' per tutti, toccherà a Spalletti decidere. Qualcuno di buono c'è sicuramente. Pinamonti? Non so se tornerà con noi in Primavera, non penso. Ormai è un calciatore della prima squadra. Mancini? L'ho conosciuto molto bene, è uno dei migliori allenatori italiani. Ha fatto benissimo all'Inter e credo che possa fare altrettanto anche con l'Italia".