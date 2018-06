RMC SPORT - Inter, Vecchi: "Zaniolo può diventare un fenomeno"

Fonte: dall'inviato allo stadio Ricci di Sassuolo

Il tecnico dell'Inter Stefano Vecchi parla così in conferenza stampa dopo il successo di oggi, grazie al quale ha raggiunto l'ennesima finale Scudetto: "La chiave di oggi è stata difendere molto bene, concedere pochissimo ad una squadra con un potenziale offensivo importante e oggi le abbiamo concesso davvero poco, qualche angolo e qualche tiro dalla distanza. Questa vittoria parte da un atteggiamento difensivo già nella loro metà campo. Zaniolo? E' forte, ha una fisicità e una qualità importante, non sempre è riuscito a tirar fuori le potenzialità che ha. Deve migliorare e può diventare un giocatore fenomenale. La difesa a tre? E' stata dettata dall'avversario e dalla speranza di giocare tra tre giorni, avremmo speso troppo col 4-3-3 che usiamo di solito. Questo modulo è un modo di far crescere i ragazzi, visto che lo avevamo inaugurato già al Torneo di Viareggio".