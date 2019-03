Fonte: Dall'inviato Pietro Mazzara

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il centrocampista dell'Inter Matias Vecino ha commentato in zona mista il successo nel derby: "Siamo stati bravi dall’inizio. Siamo contenti per questa vittoria. Quando aveva la palla il Milan dovevo andare sul vertice basso, era studiata la posizione. Sapevamo che avevamo tanto da guadagnare da questa partita e lo abbiamo fatto. Sono momenti e partite, ci siamo parlati per dimenticare la partita di giovedì. Era l’unico modo per fare bene. Siamo stati bravi a dimenticarla. Icardi mi ha scritto per farmi i complimenti, come sempre".