RMC SPORT - Inter, Vecino: "Successo importante anche per il campionato"

Fonte: dal nostro inviato Alessandro Rimi

Matias Vecino, autore del gol che ha regalato all'Inter la vittoria contro il Tottenham, ha parlato in zona mista al termine della sfida. Queste le sue parole raccolte da RMC Sport: "Forse è stato il destino, il pallone mi è capitato lì, ma quello che è importante è che la squadra ha dimostrato carattere e ci ha creduto fino alla fine contro una grande squadra come il Tottenham. Ripartiamo da questo risultato per migliorare anche in campionato. La mia prestazione? Ho cercato di aiutare Brozovic, abbiamo tenuto abbastanza bene. Giocando in due dobbiamo mantenere la posizione e non possiamo andare troppo avanti. Le critiche ci stanno, noi scendiamo in campo sempre per vincere. Passare il turno? È ancora presto, è solo la prima partita. Dobbiamo fare punti fuori casa, è fondamentale per passare il girone".