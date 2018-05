RMC SPORT - Inter, Zanetti: "Icardi? Vogliamo tenerlo. No alla Juve"

Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha parlato a margine di un evento a Milano.

Su Icardi. "Mi dispiace che non vada al Mondiale, perché ha dimostrato di poterci stare. Quando hai un grande campione è normale avere tantissime richieste. Lui però è il nostro punto di riferimento, noi siamo contenti di lui e lui di noi. Juventus? Non siamo preoccupati, ha manifestato quanto ci tenga all'Inter, ci siamo qualificati per la Champions e vogliamo continuare così. Io mi auguro che possa essere una bandiera. Mauro deve stare tranquillo, adesso sarà in vacanza perché mancherà in Russia. Rinnovo? Bisogna parlare con Ausilio, lui starà studiando per questo".

Su Lautaro. "È un giovane promettente, in Argentina ha fatto benissimo, giocare in Italia non è semplice. Spero ci siano i presupposti per un percorso interessante insieme a lui. Dev'essere messo in condizione per farlo giocare al meglio. Può adattarsi sia da esterno d'attacco, sia da punta, soprattutto con Spalletti".

Sulla Champions League. "È stato raggiunto un obiettivo importante, prefissato dall'inizio. Era difficile, abbiamo visto l'ultima partita contro una grande squadra. I ragazzi hanno dato tutto, il mister con il suo staff ha fatto un grande lavoro. È un punto di partenza".

Su Cancelo e Rafinha. "Si sono trovati molto bene nell'Inter, mi viene in mente il pianto di Rafinha dopo il Sassuolo. Era arrivato da poco ma ha dimostrato cosa significa vestire la maglia dell'Inter. Cancelo ha fatto vedere le sue qualità, sono trattative complicate. Ci dispiacerebbe non vederli più, però aspettiamo. C'è tempo".

Su de Vrij. "Le lacrime fanno parte del calcio, nell'ultima partita c'era in palio una qualificazione per la Champions. Siamo felici perché darà il suo contributo".