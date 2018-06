RMC SPORT - Intermediario Leno: "Napoli, lui c'è. Serve accordo tra i club"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Parisi, noto operatore di mercato, è intervenuto durante la trasmissione A tutto Napoli, in onda sulle frequenze di RMC Sport, per commentare le ultime vicende legate alla formazione partenopea e soprattutto la trattativa tra gli azzurri e il Bayer Leverkusen per il portiere Bernd Leno.

Che sessione di calciomercato vivremo? “Il Mondiale scombussola sempre i piani, anche se quest'anno gli italiani lo vedranno da spettatori non interessati. Assisteremo a una sessione di mercato compressa, accorciata come è giusto che sia. C'è una mancanza di uniformità rispetto ad alcuni campionati, perché in Premier il mercato chiude prima mentre in Spagna e Germania dovrebbe chiudere dopo”.

Qual è il suo giudizio sul mercato del Napoli? “Il club ha dei parametri ben definiti, sa quali sono gli obiettivi. Il Napoli non si ferma all'arrivo di Verdi, l'organico è già completo, forte. Migliorare questa squadra? Si può fare, anche se il Napoli ha calciatori forti. Si può migliorare senza fare spese folli, come magari può fare il Paris Saint-Germain”.

Il Napoli acquisterà altri calciatori, tra questi potrebbe esserci Leno? “Ha una clausola di 28 milioni di euro, c'è un'apertura del Bayer a trattare questa cifra. Vedremo fino a che punto, la trattativa va avanti. Ci sono situazioni da chiarire, la trattativa è aperta così come il Napoli ha contatti avviati per altri portieri. Manca un estremo difensore, credo che Giuntoli e De Laurentiis abbiano valutato diverse possibilità. Tra queste c'è quella di Leno”.

Da parte del calciatore c'è la volontà di trasferirsi al Napoli? “Nel momento in cui il Bayer e il Napoli dovessero trovare un accordo, il gradimento dei ragazzo ci sarebbe. Ci sarebbero dettagli da mettere a posto, ma al momento è più importante e complesso chiudere tra le due società invece che trovare l'intesa la situazione tra il Napoli e il portiere”.

In casa Napoli possono arrivare sia Leno che Sirigu? “Il Napoli, come tutti i club che giocano in Champions e per lo Scudetto, devono avere non dico due titolari ma almeno uno e mezzo. E' chiaro che bisogna fare i conti con le situazioni economiche, non è un mio problema ma non credo che il Napoli voglia acquistare due portieri titolari con ingaggi 'da titolari'. Magari il club può fare questa scelta, ma non so se voglia farla”.

Si vocifera di un interesse anche del Liverpool nei riguardi di Leno. “Io curo la trattativa col Napoli, non credo che l'interesse dei reds sia concreto. Potrebbero esserci altri club inglesi interessati, ma non credo che il contendente del Napoli possa essere il Liverpool”.

Quale grande colpo si aspetta per l'estate nel mercato italiano? “Non so ancora ma, se l'Inter dovesse acquistare Nainggolan, farebbe una operazione molto interessante”.

Si aspettava l'arrivo di Lopetegui sulla panchina del Real Madrid? “E' il ct della Spagna, il Real in passato ha dato Del Bosque alla Nazionale spagnola e ora ha preso il ct della Roja. Non conosco le dinamiche, ma credo che Lopetegui possa essere all'altezza di questo impiego”.