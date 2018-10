RMC SPORT - Italia, Bernardeschi: "Con fame e cattiveria i gol arriveranno"

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Piras

Federico Bernardeschi ha parlato in zona mista dopo il pareggio con l'Ucraina: "Sono contento per il gol ma non sono felice per il pareggio, meritavamo la vittoria. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Gli applausi al minuto numero 43? È stato un momento davvero toccante. La giornata di ieri è stata importante per noi e per la città di Genova. So che non è momento facile per le famiglie di Genova, noi possiamo solo abbracciare e cercare di stare vicino a questa città. Pochi gol? Abbiamo creato 6-7 palle gol, ma dobbiamo essere più concreti ed incisivi quando arriviamo davanti alla porta. Servono cattiveria e fame di gol. Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo imposto il nostro gioco, ma purtroppo non siamo riusciti a vincere. La strada però è quella giusta, il mister ha dato un'impronta di gioco importante. I gol arriveranno,dobbiamo continuare a giocare così. Cosa è mancato nella ripresa? In campo ci sono anche gli avversari, in campo internazionale le squadre non mollano mai. Meritavamo la vittoria, peccato. Io il giocatore più importante di questa Nazionale. Io lavoro sempre per migliorare, speriamo di toglierci insieme tante soddisfazioni".