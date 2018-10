RMC SPORT - Italia, Bernardeschi: "Questo gruppo meritava una svolta"

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Bernardeschi ha così parlato in zona mista dopo la vittoria dell'Italia in casa della Polonia: "La nazionale ha sempre avuto cuore e si è dimostrato anche stasera vincendo al 90'. Ci meritavamo questa svolta, siamo contenti. Sono contento della prestazione e del gioco che abbiamo imposto. Abbiamo giocato a calcio, questa è la cosa più importante. Io sono cresciuto molto, mi manca l'ultimo step: trovare il gol con più continuità. Stasera è nato un grande gruppo, ce lo meritiamo e se lo merita l'Italia con tutti i suoi tifosi. Sono veramente contento. Dedica a Astori? Sapete quanto io ero legato ad Astori, e ricordarlo mi fa sempre piacere. Era un grandissimo uomo e la sua mentalità ha fatto benissimo ai giocatori della Fiorentina. Abbracci finali? Sono di consapevolezza, abbracci di cuore e di volontà. Fanno bene al gruppo e a quest'Italia. Vedere un gruppo così unito, solido e compatto fa piacere. Primo posto? Giochiamo per vincere, l'abbiamo sempre fatto. Questa deve essere l'Italia di Mancini, con le sue idee. Ci sono carattere e determinazione dell'Italia di Conte", le sue dichiarazioni a RMC Sport.