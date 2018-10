RMC SPORT - Italia, Biraghi: "Astori mi ha lasciato tanto"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il difensore della Fiorentina e della Nazionale azzurra Cristiano Biraghi ha così parlato dopo il successo sulla Polonia: "Astori? E' sempre dentro di me, nel mio cuore. Mi ha lasciato tanto. E' giusto ricordarlo, primo, per la persona che era e, secondo, perchè se sono qua è anche grazie a lui che mi ha insegnato molto in poco tempo".