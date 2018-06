RMC SPORT - Italia, Bonucci: "Gara utile per far fare esperienza ai giovani"

Fonte: dal nostro inviato Lorenzo Di Benedetto

Leonardo Bonucci, capitano e difensore dell'Italia, dopo la sconfitta contro la Francia ha parlato così in mixed zone ai microfoni di RMC Sport: “Stasera abbiamo fatto una buona partita al di là della sconfitta, abbiamo creato, rischiato e avuto l'occasione di segnare altri gol. La cosa più importante è aver avuto il coraggio di giocare a viso aperto nonostante la presenza di tanti giovani all'esordio. C'è rammarico per queste sconfitte contro squadre di alto livello, noi dobbiamo mettere in campo qualcosa in più perché contro i grandi calciatori non si può avere alcun calo di concentrazione e questo è il passo in più che dobbiamo fare. Siamo giovani e manchiamo un po' d'esperienza perché in molti giocano in squadre che lottano per la salvezza o la medio-bassa classifica e l'esperienza possono farla solo in queste partite contro giocatori di livello superiore in cui serve un'altra mentalità. Sono partite che ti misurano, in cui puoi andare in difficoltà e imparare dagli errori”.