RMC SPORT - Italia, Chiellini: "Premiati alla fine, dovevamo segnare prima"

Fonte: Dall'inviato a Chorzow, Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine del match vinto contro la Polonia, il difensore azzurro Giorgio Chiellini ha parlato in mixed zone: "Per sessanta minuti mercoledì avevamo fatto un'ottima partita. Siamo stati premiati alla fine ma dovevamo, anche oggi, segnare prima perchè nel primo tempo li abbbiamo schiacciati. E' un risultato che ci dà fiducia ma dobbiamo migliorare in concretezza perchè non esiste portare questa partita fino all'ultimo e rischiare di perderla. La seconda cosa è non rischiare di perdere pazienza e lucidità perchè abbiamo forzato due, tre palloni gratuiti dove rischi di compromettere tutto".

L'accostamento con l'Italia di Conte?

"Sorrido. Perchè ogni squadra è diversa. Diventa anche difficile fare anche paragoni con le squadre. Questa squadra penso sia un corpo nuovo che sta piano piano crescendo. Sicuramente in queste partite abbiamo fatto bene e giocato a calcio. Giocare a calcio deve essere la base perchè ci divertiamo e ci coinvolge. Bisogna migliorare la concretezza e la solidità nei momenti importanti".