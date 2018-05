RMC SPORT - Italia, Costacurta: "Pellegrini e Chiesa mi fanno sognare"

Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

Alessandro Costacurta, subcommissario della FIGC, ha rilasciato una intervista a margine dell'evento a Milano 'Report 2018'. Queste le dichiarazioni raccolte da 'RMC Sport': "Siamo a buon punto, quella di ieri contro la Francia Under 21 è stata una gara molto importante in vista dell'Europeo del prossimo anno: i ragazzi sono stati fantastici, dopo il primo tempo potevano prendere un'imbarcata, invece hanno reagito da grandi. Contro Portogallo e Francia gli azzurrini hanno giocato due amichevoli molto importanti per la crescita di questi ragazzi".

Lunedì buona la prima per la nuova Nazionale.

"A San Gallo contro l'Arabia Saudita si sono viste buone cose, ho visto una squadra che aveva voglia di giocare e divertirsi. Mancini è la figura giusta per questa Nazionale, da parte sua ho visto grande entusiasmo e questo entusiasmo l'ha trasferito ai ragazzi".

Quanto è importante Balotelli?

"Potrebbe essere molto importante. Ma intorno ci sono giocatori di grande spessore come Federico Chiesa e Pellegrini, quei due ragazzi sono quelli che mi hanno sorpreso di più. Balotelli non è stato una sorpresa, Pellegrini e Chiesa si e mi fanno sognare".

Come si ragiona sui prossimi due anni?

"Gli Europei saranno un passo importante per la Nazionale e dobbiamo iniziare a fare risultati fin da subito. E i risultati delle nostre giovanili fanno ben sperare".

Balotelli capitano dopo lo striscione?

"Non credo. Non si deve nascondere questo tipo di ignoranza, ma nemmeno dargli troppa importanza. Qualche pirla in giro c'è sempre...".

Corradi possibile presidente FIGC. Che ne pensi?

"Lo conosco molto bene. E' un uomo di spessore e credo che potrebbe essere la persona giusta".

Contro la Francia che amichevole ti aspetti?

"Affrontiamo una delle squadre più forti al mondo, sarà una grande prova perché affronteremo giocatori fantastici. Queste però sono le partite che ci fanno crescere".