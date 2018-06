RMC SPORT - Italia, Criscito: "Siamo sulla strada giusta. Arriverà la vittoria"

Fonte: dal nostro inviato Marco Spadavecchia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore dell'Italia Domenico Criscito ha parlato in mixed zone ai microfoni di RMC Sport commentando il pari contro l'Olanda: “Mi è piaciuto lo spirito che abbiamo messo in campo in queste partite, siamo un gruppo giovane che ha la consapevolezza di poter portare a casa risultati importanti. Noi cerchiamo sempre di dare il massimo in campo, abbiamo creato tanto in queste tre gare e anche questa sera abbiamo avuto molte occasioni e questo è positivo. Non era facile ripartire dopo la Svezia, ma siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così. Vittoria? Oggi ci hanno raggiunto all'88° quando eravamo in 10. il primo tempo poteva finire anche 2 o 3 a zero, ma non siamo stati molto fortunati. Andrà meglio la prossima volta. Gol? Ci sono andato vicino due volte prendendo una traversa contro l'Arabia, mentre oggi c'è stato il salvataggio sulla linea. Perin? È un grande portiere l'ho visto cresce e mi dispiacerà non averlo a Genoa, ma capisco la sua scelta di andare a giocare la Champions League”.