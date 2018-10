RMC SPORT - Italia, Florenzi: "Abbiamo iniziato un percorso con Mancini"

Fonte: Dall'inviato a Chorzow, Andrea Losapio

Intervistato in mixed zone dopo la vittoria contro la Polonia Alessandro Florenzi ha commentato: "Nelle ultime partite c'è stato qualche sprazzo di questa Italia. Dovevamo giocare un po' più insieme e avere un po' più di tempo. Piano piano stanno venendo fuori le nostre qualità e stiamo facendo quello che ci chiede il mister. Questa sera penso si sia visto ampiamente e meritavamo la vittoria anche con qualche gol di scarto".

Ci credi in questo gruppo?

"Non ho mai smesso di crederci".

La miglior Italia dagli Europei 2016.

"Io c'ero. In quella squadra c'era il gruppo che è rimasto più o meno uguale nel senso che siamo uniti, siamo dei bravi ragazzi. E' vero, quella è l'Italia che ha fatto sognare tutta l'Italia. E' un po' diversa rispetto all'Italia di Ventura, c'è un po' più di fantasia. Davanti quando hai i tre fantasisti che non danno punti di riferimento per gli altri è difficile".

Finalmente tornati a divertirvi?

"Siamo tornati a divertirci e penso si sia notato stasera perchè tutti volevano il pallone e tutti correvano".

Questa partita cosa può cambiare?

"Abbiamo iniziato un percorso con il mister e dobbiamo seguirlo in tutto e per tutto. Dobbiamo metterci a disposizione e non dobbiamo sentire quello che si può dire fuori ma fare gruppo".