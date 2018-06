RMC SPORT - Italia, Mandragora: "Queste gare ci fanno crescere"

Fonte: dal nostro inviato Lorenzo Di Benedetto

© foto di www.imagephotoagency.it

Rolando Mandragora, centrocampista dell'Italia, dopo la sconfitta contro la Francia ha parlato così in mixed zone ai microfoni di RMC Sport: “È un'emozione grande esordire in azzurro. I francesi sono forti, una delle squadre migliori al Mondo, ma sono queste le gare che ci fanno crescere. Speriamo nella nostra crescita e che arrivi quanto prima. Ruolo? Sono scelte del mister, io mi adeguo alle sue decisioni. La mezzala non l'ho provata molto spesso, anche se qualche volta nel corso della stagione l'ho rivestito come ruolo. Intervallo? Il mister ci ha chiesto di continuare a giocare come stavamo facendo, noi abbiamo creato un paio di buone occasioni subito, ma poi il terzo gol loro ci ha tagliato le gambe. - conclude Mandragora – Differenze con la Francia? Sono più avanti rispetto a noi sopratutto a livello di giovani, si sono portati avanti prima rispetto all'Italia, e speriamo che anche noi si possa fare dei passi avanti in questo senso”.