RMC SPORT - Italia, Politano: "Grande emozione. Grazie Sassuolo"

Fonte: dal nostro inviato a San Gallo Andrea Losapio

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella mix zone del Kybunpark, stadio di San Gallo, dove la nuova Italia di Roberto Mancini ha battuto in amichevole l'Arabia Saudita per 2-1, ha preso la parola Matteo Politano, attaccante del Sassuolo all'esordio in azzurro: "Il debutto è stata un'emozione unica che sognavo da tanto tempo. La maglia azzurra è un traguardo importantissimo. Il calo della ripresa? Il primo tempo siamo stati subito aggressivi mentre nel secondo la stanchezza ci ha fatto abbassare. Il mister ci ha chiesto compattezza e credo che ci siamo riusciti. Personalmente potevo giocare meglio due o tre palloni che ho sbagliato e potevo farmi vedere di più. Ero emozionato, spero di fare meglio nelle prossime gare. Il mio futuro lontano da Sassuolo? Prima penso alla Nazionale ma ci tengo a ringraziare alla società che mi ha permesso di essere qui. Per il resto vedremo, c'è ancora molto tempo".