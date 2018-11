RMC SPORT - Iuliano: "Fiorentina-Juve affascinante, cornice pazzesca"

© foto di Federico Gaetano

Mark Iuliano, ex giocatore della Juventus, a RMC Sport Live Show: "Contro la Fiorentina è sempre stata una partita affascinante. Magari da parte viola è sempre stata vissuta con più agonismo ma è sempre stata una sfida avvincente. Ho un bellissimo ricordo di quelle sfide. La Fiorentina ha sempre avuto ottime squadre. Giocare a Firenze è sempre bello perché si respira calcio. Il calcio al 'Franchi' è sempre bellissimo anche con quei tifosi fantastici. Tenere il passo della Juve oggi non è da tutti. Il livello dei bianconeri è sempre molto alto ed ha alzato l'asticella con l'acquisto di Cristiano Ronaldo. La Juve ha sempre un livello altissimo e non è colpa delle altre squadre se ad oggi sono un po' lontane. I bianconeri sono un passo avanti a tutti".

Su Federico Chiesa:

"Ha tutte le caratteristiche per non essere accostato a nessuno e fare la sua carriera. Magari in qualche occasione arriva a strafare perché si vede che sente tanto la maglia della Fiorentina e ogni tanto sbaglia la scelta da fare".

Nella Juve hai giocato con tanti campioni che poi sono diventati ottimi allenatori come Conte e Zidane. Che pensi di loro?

"Antonio si vedeva già che poteva fare l'allenatore. Già quando giocava faceva capire le sue qualità. Zidane è stato una sorpresa per me perché l'ho sempre visto uno timido. Ma nella sua grandezza è partito dal basso, ha guardato gli altri e ha trovato la sua strada. Ha fatto cose straordinarie".