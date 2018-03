RMC SPORT - Iuliano: "Juve, col Real molte possibilità di passare"

© foto di Federico Gaetano

Le dichiarazioni di Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, intervenuto nel Live Show serale di RMC Sport ha parlato così di Bonucci: "Per lui quella di sabato sera sarà una partita speciale ed anche per i tifosi bianconeri, perché ha lasciato un ricordo bellissimo in quella società. Sarà molto emozionato ma penso che cercherà di fare una grandissima partita".

Alcuni tifosi potrebbero anche fischiarlo. Tu che messaggio vuoi dare ai supporter bianconeri?

"I grandi amori a volte portano anche a grandi litigi. I tifosi della Juve sono rimasti male per il suo trasferimento e sicuramente qualcuno lo fischierà, ma io penso che si debba solo fare un applauso a questo ragazzo che ha fatto benissimo con la maglia bianconera e ha sempre dato tutto".



Ti aspettavi questo rendimento difensivo da parte della Juve anche senza Bonucci?

"Devo dire che hanno trovato un degno sostituto perché Benatia ha fatto veramente un campionato eccezionale, senza dimenticare Barzagli che dove lo metti non sbaglia mai partita. Ero convinto che a livello difensivo avrebbe fatto bene lo stesso, perché nell'organizzazione della Juve la fase difensiva, a cui partecipa tutta la squadra, è stata sempre un punto cardine del gioco".

Rugani può essere il baluardo del futuro per la difesa bianconera?

"E' un ragazzo molto serio, la sua partita la fa sempre bene ed è difficile che un attaccante gli vada via. Magari ci sia spettava qualcosa di più sul piano dell'inizio del gioco, però giocare nella Juve non è facile e se non si giocano tutte le partite poi trovare la condizione è sempre difficile. Lui però sta facendo molto bene, ha giocato anche con la Nazionale quindi bisogna essere contenti delle sue prestazioni. Può solo che migliorare".



La Juve ha bisogno di prendere ancora un difensore nel prossimo mercato oppure il futuro sarà di Rugani e Caldara?

"Bisognerebbe chiederlo alla dirigenza che sa il fatto suo e difficilmente sbaglia mosse sul mercato. Hanno già acquistato Caldara che sta facendo delle stagioni ad altissimi livelli, quindi bisogna attendere e vedere quando arriverà questo ragazzo che prestazioni farà. Adesso dire cosa faranno insieme è azzardato ma le prospettive sono ottime".

In Champions la Juventus quante possibilità ha contro il Real Madrid?

"La doppia partita è diversa da quella secca. Sui 180 minuti penso che la Juve abbia molte possibilità di giocarsela alla pari ed anche di passare il turno. ".



La Juventus dopo aver perso negli ultimi anni due finali, adesso in questa stagione può vincere la Champions?

"Conosco quello che hanno passato questi ragazzi perché io sono arrivato tre volte in finale e non sono riuscito a vincerla, questo è veramente frustrante. Nelle ultime due occasioni la Juventus ha giocato con squadre che sulla carta erano superiori, mentre quando ci sono arrivato io eravamo noi quelli sulla carta superiori, ed invece poi non siamo riusciti a vincere. La Champions è strana, non si può mai dire, però arrivarci significa essere forti. La Juve è preparata, ha un'ottima rosa, è completa e se arriverà nuovamente in finale sarà perché se lo meriterà".



La tua avventura in Albania da tecnico non è andata come sperato

"Purtroppo no. E' stata un'avventura in cui purtroppo le aspettative erano altre, soprattutto da parte mia. Non ci siamo trovati. Le condizioni per lavorare erano difficili. Esperienza che rifarei volentieri ma forse per me e per la società per cui ho allenato non era questo il momento di lavorare insieme".