RMC SPORT - J. Rodriguez: "Ancelotti ha qualità per il Napoli. Italia? Non credo"

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Imago/Image Sport

Il centrocampista del Bayern Monaco, James Rodriguez, ha parlato al termine della sfida giocata dalla Colombia. “Ancelotti ha molta qualità, credo che al Napoli farà bene. Mentre l’addio di Zidane è strano, ha vinto tutto, mi ha sorpreso. Ha fatto tre grandi anni, dove ha vinto tutto. Venire in Italia? No, credo che non ci saranno cambiamenti. Queste partite sono quelle giuste per trovare il ritmo per stare bene, abbiamo giocato una buona gara. Spero sempre di fare la giocata giusta per la nazionale”.