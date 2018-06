RMC SPORT - Jacobelli: "Argentina, andrei cauto con le stroncature"

Ai microfoni di RMC Sport è intervenuto il giornalista Xavier Jacobelli per analizzare la giornata Mondiale di sabato, in particolare Argentina-Islanda 1-1: “Messi sa benissimo cosa significherebbe vincere questo Mondiale con un suo contributo decisivo. Andrei cauto però con le stroncature perché noto già una grande mancanza di equilibrio. L’Argentina è una signora squadra che non ha ancora carburato ma questo non inficia le aspettative per un grande Mondiale. Solitamente le squadre che partono lentamente poi arrivano. Sampaoli? Vive una situazione paradossale, è assillato da una notevole abbondanza di giocatori e deve sempre soppesare le sue scelte, come tenere fuori Higuain. Adesso Sampaoli dovrà fare scelte mirate e puntare sui giocatori più in forma”.