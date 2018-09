RMC SPORT - Jacobelli: "CR7 ci ha provato in tutti i modi. Buon Parma"

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha parlato ieri sera nel corso del Live Show di RMC Sport: "Parma-Juventus? Bisogna sottolineare la splendida prova del Parma. Gervinho è tornato in A e sembra essersi ringiovanito rispetto alla sua prima esperienza alla Roma. CR7? Ci ha provato in tutti i modi a rompere il digiuno, ma il protagonista assoluto di questa sera è Mandzukic, sempre più brillante. Di solito si dice che chi disputa il Mondiale ha le pile scariche, ma non è il caso del croato. Nella Juventus in questi due anni si è sacrificato tanto, ha anteposto l'interesse collettivo a quello personale. Ronaldo catalizza le attenzioni delle difese avversarie e lui beneficia di ciò".