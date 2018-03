RMC SPORT - Jacobelli: "Di Biagio? Dipende da come risponderanno gli altri"

© foto di Giacomo Falsini

Xavier Jacobelli, opinionista di RMC Sport, ha parlato della possibilità di confermare Luigi Di Biagio come ct della Nazionale italiana: "Dipende da molti fattori. Lo status di allenatore cresciuto in federazione comporta che Di Biagio non abbia un ingaggio alla pari degli altri allenatori. Dipenderà dalle valutazioni degli altri tecnici chiamati in causa".