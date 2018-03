RMC SPORT - Jacobelli: "Furto colossale subito dal Milan"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Xavier Jacobelli, opinionista di RMC Sport, ha analizzato la giornata di Europa League (soffermandosi in particolare sul rigore concesso all'Arsenal contro il Milan) e la stagione sin qui fallimentare di Mourinho nel Manchester United: "Quello che è successo a Londra è un furto colossale, un episodio ignobile. Indecente il rigore concesso ai padroni di casa. Collina non commenterà mai gli errori dell'arbitro Eriksson. Peccato perché il Milan stava disputando un'ottima partita, senza paura dell'Arsenal e con una buona organizzazione tattica".

Nonostante il risultato, questa partita è la conferma che il Milan di Gattuso è ormai una realtà?

"L'impressione è proprio questa. La prestazione del Milan dimostra che il processo di crescita della giovane squadra di Gattuso sta procedendo sulla strada giusta".

Come valuti le ultime stagioni di Mourinho, che ha vinto tanto ma che forse vive un po' di rendita?

"La delusione dell'eliminazione dalla Champions League è stata atroce. Per tornare a vincere la Champions Mourinho dovrebbe rientrare in Italia, di nuovo all'Inter".