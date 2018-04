RMC SPORT - Jacobelli: "L'Atalanta sta pagando la stanchezza"

© foto di Giacomo Falsini

Xavier Jacobelli, giornalista, a RMC Sport Live Show ha parlato così della gara della Juventus contro il Real Madrid nel corso del secondo tempo, con i campioni d'Europa avanti 1-0: "Non mi stupisco della capacità del Real di controllare la partita. A parte una parata di Navas da un colpo di testa ravvicinato non ci sono stati problemi per gli spagnoli. Adesso dovremo capire le mosse di Allegri e credo proprio che Cuadrado sarà la prima scelta per cercare di cambiare la partita".

Il Real continua a dimostrare la sua dimensione europea, anche in una stagione fallimentare in campionato?

"Il Real Madrid resta comunque la più accreditata per la vittoria della Champions League e basta guardare il Bayern che sta trovando delle difficoltà contro il Siviglia. Penso che ci sia un protagonista assoluto a Torino ed è Isco, giocatore fantastico. Sta confermando tutto il suo valore".

Campionato, come ti spieghi la sconfitta dell'Atalanta?

"L'Atalanta ha pagato la stanchezza e degli errori commessi durante la gara. Due sono stati fatali ed hanno permesso ad una gran bella Sampdoria di vincere a Bergamo. La lotta per l'Europa League è diventata entusiasmante. La Fiorentina nel nome di Davide Astori ha vinto quattro partite di fila e sta dimostrando che le prossime gare saranno tutte da giocare per il settimo posto".