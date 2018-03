RMC SPORT - Jacobelli: "Mi preoccupa la sterilità dell'Italia"

© foto di Giacomo Falsini

Xavier Jacobelli, opinionista di RMC Sport a Live Show per commentare la gara dell'Italia contro l'Inghilterra: "Questa è una Nazionale che non punge, arriva sulla trequarti ma non concretizza e il problema sta proprio lì. Insigne e Immobile sono stati inferiori alle aspettative"

Manca qualità all'Italia?

"Sicuramente. Jorginho non è lo stesso che vediamo al Napoli. L'ingresso di Chiesa ha dato più spinta alla manovra perché si propone e cerca di dare nuove soluzioni all'Italia e come lui anche Belotti".

Che impressione ti ha fatto l'Inghilterra?

"Molto positiva perché è una squadra molto giovane con una buona organizzazione di gioco. Certamente è destinata a progredire per rendimento".

Parolo ti è sembrato un po' confusionario?

"Il centrocampo dell'Italia ha perso troppi palloni in uscita e questo è il dato saliente che ha caratterizzato il centrocampo dell'Italia. Un pareggio stasera sarebbe incoraggiante perché la sterilità offensiva preoccupa".

Brasile vince contro la Germania, a questo Mondiale ci arriva con più convinzione?

"Per ora è stata una marcia trionfale quella del Brasile in avvicinamento al Mondiale. Certamente in questo momento quella dei brasiliani è una prova confortante in vista del Mondiale in Russia".