RMC SPORT - Jacobelli: "Questo è lo scudetto di Allegri"

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, a RMC Sport Live Show: “L’entusiasmo per il settimo scudetto non lo vedo dal primo titolo vinto da Conte. Questo è lo scudetto di Allegri, più forte di tutto e tutti. Ha cambiato pelle alla Juventus, ha guidato il gruppo con un piglio esemplare. Per quanto riguarda i giocatori direi che Douglas Costa è stato determinante specie nel girone di ritorno”.

Cosa farà adesso Buffon, continuerà a giocare?

“Se avesse deciso di chiudere avrebbe annunciato di aver accettato subito l’offerta di Agnelli. Io invece credo che Buffon continuerà a giocare, vedremo dove perché ci sono tante squadre su di lui dal Paris Saint Germain al Manchester City”.

Ti convincono le prime convocazioni di Mancini?

“Me le aspettavo anche per sfruttare al meglio le amichevoli che attendono l’Italia. Un gruppo che mette insieme nuovi giocatori con quelli più esperti e porta in attacco nuovi talenti oltre a Mario Balotelli. Apprezzo molto la passione con cui Mancini ha accettato la panchina della Nazionale”.

Tra poco la Juventus festeggerà i setti anni dall’inaugurazione dello Stadium. Le altre big sono ancora molto indietro invece su questo fronte, significa che la Juve continuerà a vincere in Italia?

“Dipenderà da cosa faranno le altre squadre ma i numeri dello Stadium mettono da parte ogni parola. La Juventus è battistrada in questo senso in Italia”.