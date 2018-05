RMC SPORT - Jacobelli: "Raiola ha sbagliato con Donnarumma"

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, a RMC Sport Live Show ha commentato la finale di Coppa Italia Juventus-Milan nel corso del secondo tempo: "Chi gestisce gli interessi di Donnarumma ha completamente sbagliato strategie l'estate scorsa e ora lui subisce questa cosa. Non dimentichiamoci che Donnarumma è sempre un ragazzo di diciannove anni".

La Juventus ha cambiato marcia nel secondo tempo, sei d'accordo?

"Questo è l'aspetto più interessante perché ci aspettavamo una squadra in evidente calo fisico e invece sta uscendo a distanza la squadra di Allegri. Il tecnico ancora una volta ha saputo mandare in campo gli uomini giusti al momento giusto e mi riferisco anche alla mossa Mandzukic per Higuain".

Il Milan ha sofferto la pressione com'è stato per il Napoli?

"La Juventus è molto più abituata a queste partite. I bianconeri hanno la capacità di gestire le emozioni e le motivazioni, cercano sempre di trovare le vittorie".