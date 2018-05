RMC SPORT - Jacobelli: "Roma da applausi. Liverpool in affanno"

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, a RMC Sport Live Show ha parlato nel corso del secondo tempo di Roma-Liverpool: "Questa Roma merita soltanto applausi perché sappiamo benissimo quale fosse la difficoltà dell’incontro. Il Liverpool si conferma tanto micidiale in attacco quanto fragile in difesa”.

Primo cambio per Di Francesco, dentro Under e fuori Pellegrini e cambia ancora modulo. Rischio di scoprirsi?

“A questo punto si deve rischiare perché non si può pensare che un atteggiamento più coperto possa portare all’impresa”.

La finale salvo sorprese sarà Real Madrid-Liverpool, Klopp ce la può fare?

“Aspettiamo la fine di questa partita prima di parlare perché la difesa del Liverpool fa paura. L’affanno della retroguardia di Klopp promette bene per la Roma. C’era un rigore chiaro, lapalissiano per la Roma per la mano di Arnold”.