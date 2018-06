RMC SPORT - Jacobelli: "Sarà una settimana decisiva per il futuro di Icardi"

Ospite del Live Show di RMC Sport, il direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli, ha parlato del possibile approdo di Nainggolan all'Inter e del futuro Icardi: "L'impressione è che questo diventi un affare sempre più possibile. Oggi c'è stata una brusca accelerazione da parte di Ausilio. Sappiamo quanto Spalletti lo voglia e quanto l'Inter lo stia corteggiando. La settimana prossima sarà decisiva anche per Icardi, atteso in sede per definire il suo futuro".