RMC SPORT - Jacobelli: "Tacco di Parolo come Bettega, Crespo e Mancini"

© foto di Giacomo Falsini

Intervenuto ieri sera sulle frequenze di RMC Sport durante il Live Show, il giornalista e opinionista Xavier Jacobelli ha commentato la bellissima rete realizzata da Marco Parolo di tacco nel match di Europa League tra Lazio e Salisburgo. "In materia di colpi di tacco non può non farci tornare alla memoria quello mitico di Bettega o quello di Crespo quando giocava nel Parma. Oppure, restando in ambito biancoceleste seppure con dinamica diversa, quello di Mancini. E' stata un'azione travolgente, quasi da rugby", le parole di Jacobelli.