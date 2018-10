RMC SPORT - Jarni: "Fiorentina, devi ancora vedere il vero Pjaca"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Avvio a corrente alternata con la maglia della Fiorentina per Marko Pjaca. Intervenuto nel corso di Garrisca al Vento! sulle frequenze di RMC Sport Network, Robert Jarni, ex di Torino e Juve, attuale selezionatore della Croazia under 19, ha analizzato le prestazioni dell'esterno di Zagabria: "Ancora dobbiamo vederlo, il vero Pjaca. Ci vorrà un po' di tempo ma ha tantissimo talento. Purtroppo ancora non si è ripreso del tutto dall'infortunio. Per ambientarsi in Italia ci vuole molto tempo, io lo so e non è facile".

Qual è la posizione migliore per lui?

"Pioli fa bene a farlo giocare a sinistra. In quella posizione puoi dialogare bene con tuti i compagni, puoi saltare l'uomo e creare occasioni".

Un altro croato, Badelj, ha salutato Firenze per trasferirsi alla Lazio.

"Milan è un giocatore fantastico. Ha un ottimo controllo del gioco. Recupera palloni necessari per vincere le partite".

Croazia grande protagonista al Mondiale, ma a livello giovanile?

"Nella nazionale croata abbiamo molti giovani che stanno crescendo, Nell'under 21 ci sono 6-7 giocatori che giocano di già fuori dal loro paese. Vedo un futuro roseo per la nostra nazionale".

In Italia è arrivato Cristiano Ronaldo.

"Cristiano Ronaldo si è già adeguato al gioco della Juventus, non segna tanto ma fa tantissimi assist. Ha trovato un compagno d'attacco perfetto come Mandzukic".