RMC SPORT - Jeda: "Barella adatto per Napoli e Milan"

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

A RMC Sport, durante il Live Show, è intervenuto per parlare dei maggiori temi di giornata l’ex tra l’altro di Palermo, Lecce e Cagliari Jeda.

Su Piatek al Milan e Higuain al Chelsea

"Piatek ha dimostrato di essere un attaccante vero. Io credo che possa sorprendere anche al Milan. Al Genoa era sconosciuto e si è imposto. Questo è un campionato difficile e ha dimostrato di avere qualità. Ha un grande senso del gol, lo paragonerei al miglior Higuain. L’argentino era nella lista di Sarri già questa estate, quindi con i risultati che non arrivano e le difficoltà di gioco (e sue personali), un po' gli è venuta la malinconia. Si vedeva un giocatore triste e non inserito nel gruppo. Il Milan ha fatto bene a lasciarlo andare, per prendere un giocatore motivato".

Su Cutrone

"E’ un giocatore nato e cresciuto nel Milan, si vede l’amore che ha per la maglia e lo dimostra quando entra. Trascina davvero. Io li farei giocare insieme Cutrone e Piatek. Si troverebbero bene a giocare insieme, si possono integrare bene. La fame che hanno farebbe la differenza. Se vengono serviti nella maniera giusta, possono far male".

Su Barella

"Si parla di cifre folli, ma ogni società in questo momento pensa che se può tirare il prezzo, lo fa. E’ un giocatore cresciuto in maniera esponenziale nell’ultimo anno. Ha un futuro promettente, deve dimostrare certe cifre. E’ dinamico, a centrocampo può fare la differenza e crescere con giocatori accanto a lui di livello. Lo vedrei bene al Napoli o al Milan. Non lo vedo ben inserito nell’impianto di gioco dell’Inter, ma in generale si può adattare a qualsiasi modulo".