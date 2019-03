RMC SPORT - Jeda: "Maran ha le qualità per fare bene in una big"

© foto di Federico De Luca

Jeda Capucho Neves è stato un iconico attaccante del Cagliari in Serie A nella seconda metà del primo decennio dei Duemila. L'ex calciatore dei sardi è intervenuto in diretta a Garrisca al Vento!, trasmissione realizzata e curata dalla redazione di FirenzeViola.it in onda su RMC Sport. Ecco quanto ha dichiarato:

Pavoletti-Muriel? Parlare solo dei due attaccanti sarebbe molto riduttivo. Entrambi sono giocatori che possono spostare gli equilibri. Muriel è tornato in Italia ed ha messo in mostra tutte le sue qualità. Mi ha sorpreso, perché vede la porta con continuità. Il Cagliari in casa si trasforma: in trasferta invece i sardi sono irriconoscibili. Mi aspetto molto da Pavoletti, è importantissimo per il Cagliari: finalizza le giocate della squadra.

Maran alla Fiorentina? Apprezzo molto il lavoro del mister, è un allenatore molto preparato. Ha fatto benissimo al Chievo e sta facendo benissimo anche a Cagliari. È una squadra costruita per salvarsi, non vuole puntare all'Europa. Voglio elogiare anche il lavoro di mister Pioli: sta facendo un grandissimo lavoro a Firenze. Maran è un tecnico appetibile anche per squadre di alte classifica, ha le qualità e le caratteristiche per guidare una squadra come la Fiorentina.

Chiesa e Barella? Hanno già dimostrato di essere dei giocatori di un certo livello. In Italia bisogna avere il coraggio di far giocare i giovani, soprattutto se hanno le qualità di questi giocatori. Non è un caso se la Fiorentina ha dato la fascia di capitano a Chiesa. Sono il futuro del calcio italiano, per Fiorentina e Cagliari sarà dura trattenerli a lungo. Forse potrebbero restare anche un altro anno, ma anche loro meriterebbero di giocare anche per club con ambizioni più grandi rispetto ai viola ed ai rossoblù.